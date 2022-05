Calciomercato Napoli, occhi in casa Bayer Leverkusen: è un pallino di Giuntoli

Dopo aver raggiunto matematicamente la qualificazione in Champions League, la dirigenza azzurra è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione.

Axel Tuanzebe non verrà riscattato e questo obbliga il Napoli ha sostituire il centrale inglese in modo adeguato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Cristiano Giuntoli ha sondato un nuovo nome per il reparto difensivo.

Mercato Napoli Piero Hincapie (Getty Images)

Si tratta di Piero Hincapie, difensore classe 2002 del Bayer Leverkusen. Il ventenne, originario dell’Ecuador, ha un contratto con la squadra tedesca fino al 2026. Alla prima stagione in Bundesliga, si è subito messo in mostra disputando 25 partite con un ottimo rendimento.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Napoli segue Hincapie dalla scorsa stagione e pare pronto ad affondare il colpo nella prossima sessione di mercato.

Napoli su Hincapie, ma la concorrenza è tanta

Il Napoli non è la sola squadra italiana a seguire con attenzione il difensore centrale del Bayer Leverkusen; anche la Roma, che dovrà rifondare il reparto difensivo, è sulle tracce del sudamericano. Hincapie è seguito anche dalla Premier League, con il Newcastle in pole position.