Szoboszlai suggestione del Napoli? Parla il ct dell’Ungheria

Cosa manca al calcio italiano rispetto alle realtà europee? “Negli ultimi anni le squadre italiane non sono riuscite ad arrivare nelle fasi finali delle massime competizioni europee, ma qui intervengono molti aspetti: uno è il fatto che il campionato italiano attrae meno di quello inglese e quello spagnolo. Le squadre italiane comunque competono ad alti livelli, ma bisogna avere la consapevolezza che non si può essere sempre i migliori. Importante è anche l’aspetto economico, visto che gli sponsor esteri sono molto potenti e pagano bene. Altro aspetto è l’ambiente, che in questo momento è più competitivo rispetto al nostro, ma le squadre italiane comunque competono ad alti livelli”.

Su Szobszlai: “Dominik ha grandi qualità. Ultimamente si sta impegnando a migliorare anche la fase di non possesso. Lui a Napoli? Questo non posso dirlo, con i ragazzi non parlo di mercato. Io credo che lui voglia conquistarsi un posto di rilievo nel Lipsia, e sono convinto che al momento voglia rimanere lì per giocarsi le sue chances”.

Sui talenti ungheresi: “Effettivamente qui in Ungheria l’orizzonte non è roseo. Perché i giovani che abbiamo giocano pochissimo, quindi se dovessi fare una previsione sul prossimo Szoboszlai mi diventerebbe troppo difficile dare dei nomi”.