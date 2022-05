Axel Tuanzebe, con ogni probabilità, lascerà la Serie A a fine stagione per riaccasarsi al Manchester United, club che ne detiene il cartellino. Una situazione che apre nuovi scenari di calciomercato per il Napoli, che in estate dovrà cercare un profilo da inserire al posto dell’inglese.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo il punto della situazione sui nomi seguito dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“(…) Servirà anche un altro centrale oltre al riconfermato Juan Jesus e tra i vari nomi sul taccuino del d.s. napoletano ci sono anche quelli del sudcoreano Min-jae Kim del Fenerbahçe e del polacco Jan Bednarek del Southampton“.