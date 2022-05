Torino-Napoli, il titolarissimo rischia il forfait: Juric in ansia

La stagione del Campionato di Serie A 2021/2022 è giunta ai titoli di coda con le restanti tre giornate ancora tutte da giocare. Nonostante, la stagione sia quasi terminata, restano ancora molte lotte aperte tra salvezza e la vittoria al titolo. Ma anche per aggiudicarsi il terzo e quarto posto, ancora tutto molto aperto fra le nemiche Napoli e Juventus.

Il calendario del Napoli propone prima il match in trasferta col Torino, sabato 7 maggio alle 15, e poi le gare col Genoa e Spezia. Per garantirsi il terzo posto, gli azzurri dovranno provare a vincerle tutte o malgrado sperare in un passo falso bianconero, ma per adesso è bene restare concentrati sulla sfida con i granata.

Una gara insidiosa, è quella che spetterà agli azzurri anche se potranno sorridere considerando le ultime notizie provenienti da Torino. Ivan Juric dovrà fare i conti con gli indisponibili, preparando anzitempo le alternative che dovranno fermare la squadra guidata da Spalletti.

Antonio Sanabria, Torino-Spezia

Torino-Napoli, il comunicato dei granata: le ultime

Come comunicato in via ufficiale dal Torino, è prossimo il forfait di Sanabria dopo che aveva saltato la trasferta di Empoli a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali non hanno dato notizie rassicuranti, mettendo addirittura a rischio il suo finale di stagione.

Oltre al diciannove del Torino, anche Bremer potrebbe non esserci contro il Napoli dato le sue condizioni non confortanti. Ecco il comunicato:

“Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. L’allenatore Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, in preparazione al match di campionato contro il Napoli (stadio Olimpico Grande Torino, sabato 7 maggio alle ore 15). Programma differenziato per Bremer, Pjaca e Warming.

Gli accertamenti strumentali eseguiti su Sanabria, indisponibile nella partita contro l’empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.