Rinnovo Mertens: svelato cosa non è ancora successo tra il belga e la società!

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 degli sviluppi nella trattativa per il rinnovo di Dries Mertens, attaccante del Napoli.

Dopo l’iniziale muro della società, lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha visitato l’attaccante belga nella propria dimora, per riaprire le discussioni. Se la volontà reciproca di firmare è stata confermata, ancora non sono iniziate le discussioni sul fronte economico. Di seguito le parole del giornalista:

“In casa Napoli si pensa al futuro adesso, Mertens vuole rimanere. Andranno via in tanti, tra quelli in scadenza e quello che vedono il loro ciclo qui finito. Il discorso Dries è aperto invece, una trattativa che non può essere solo sentimento. Ci sono stima e volontà di rinnovare reciproche. Ci sono i 148 gol.”

“Bisogna però anche considerare l’aspetto economico: Mertens è in scadenza, c’è questa opzione unilaterale da parte del Napoli. Il fatto che De Laurentiis sia piombato a casa del belga è stato un’apertura.”

Napoli, Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Di cifre non si ancora parlato, bisogna trovare un accordo che al momento manca. Dries in questo momento percepisce 4 milioni più 2 di bonus. C’è la volontà da parte di entrambi di incontrarsi nel mezzo. Mertens ha però delle aspettative, consapevole del suo rendimento. 11 gol in stagione nonostante le sole 15 partite da titolare. Media di un gol ogni 111′.“

“Quando si arriverà a parlare di soldi, ci sarà da trovare l’intesa, nonostante il suo amore per il Napoli e la città. Rimane fiducia, perché la volontà da entrambi le parti in causa è quella di trovare un accordo.”