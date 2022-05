Spalletti-Napoli, c’è un motivo chiaro per la permanenza: i dettagli

Con la qualificazione in Champions League in tasca, il Napoli inizia a programmare la prossima stagione. Ancora diverse le situazioni da chiarire nello spogliatoio azzurro, cominciando dai contratti in scadenza di Mertens, Ospina e Goulham, e le voci sui possibili grandi addii di Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly, Zielinski ed Elmas.

Per il momento le uniche certezze sono legate all’addio di Lorenzo Insigne, destinazione Toronto, l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia, e la volontà della società di ridurre i costi e ridimensionare il monte ingaggi.

Spalletti, De Laurentiis

Proprio quest’ultima potrebbe aiutare a fare maggiore chiarezza sulle voci che vorrebbero il tecnico azzurro, che gode dell’apprezzamento di Milan e Fiorentina, lontano da Napoli la prossima stagione.

Spalletti e De Laurentiis hanno più volte confermato nelle ultime interviste la volontà di rispettare gli accordi e proseguire insieme, con il tecnico che è legato al Napoli con un contratto fino al 2023 con doppia opzione. Con l’esigenza di riportare il bilancio in verde, esonerare Spalletti adesso significherebbe per il Presidente azzurro cercare un nuovo allenatore e avere due tecnici a bilancio, una situazione non in linea con la volontà, ormai chiara, di ridurre i costi.