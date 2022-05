In bilico il futuro di Fabian Ruiz: spunta la cifra richiesta dal Napoli!

Nel progetto del Napoli di domani potrebbe non rientrare il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, dopo quattro stagioni in maglia azzurra. Il classe ’96, infatti, è sul mercato con il rinnovo in bilico ed ha attirato l’attenzione di diversi club, provenienti soprattutto dalla Spagna.

Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)

Il calciatore del Napoli numero 8 non ha mai nascosto di voler tornare in patria e l’interesse di Real Madrid e Barcellona non passa per nulla inosservato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Fabian Ruiz potrebbe essere ceduto da De Laurentiis, ma non a meno di 50 milioni.

Questa cifra sarebbe vitale per il patron azzurro, poiché gli consentirebbe di conquistare una posizione di rilievo anche sul mercato in entrata, potendo investire su qualche nuovo acquisto importante.