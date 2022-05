Folorunsho torna al Napoli? L’annuncio: “Ho un sogno”

Michael Folorunsho, centrocampista offensivo del Napoli, attualmente in prestito in Serie B alla Reggina, ha così parlato del suo futuro in un’intervista a RegginaTv: “A Reggio sto bene, volevo tornare ma non è stato affatto semplice ma gennaio alla fine ci siamo riusciti. Non mi sento di promettere di tornare qui l’anno prossimo, per me la parola data conta tanto e adesso non posso garantirla.“

“Sarò sicuramente dispiaciuto quando andrò via, ho creato un bellissimo rapporto con tutto l’ambiente. Non conosco il mio futuro, se ne occuperà chi di dovere. Quando sono tornato a gennaio non mi interessava quale fosse la posizione di classifica della squadra, ma ci tenevo a mantenere la parola che avevo dato in segno di riconoscenza per una società ed una città che in un mio momento di difficoltà, dopo l’infortunio patito a Bari, mi erano venute incontro”.

Infine un pensiero sull’approdo in A: “Non so cosa accadrà nel futuro, ma giocare in Serie A per me sarebbe un sogno che si realizza.”