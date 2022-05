Calciomercato Napoli, suggestione dalla Salernitana: la proposta dell’agente

Pasquale Mazzocchi, difensore della Salernitana, ha collezionato quest’anno ben 31 apparizioni, contando le 29 in Serie A e le due in Coppa Italia. L’agente del classe ’95 originario di Napoli, Luigi Lauro, ha parlato della situazione contrattuale del calciatore e di un possibile futuro nel club partenopeo a Radio Punto Nuovo.

“Salernitana-Venezia? Sicuramente per lui questa sarà una partita importante: lì ha dato tanto e con loro ha vinto un Campionato in Serie B del tutto inaspettato”.

Pasquale Mazzocchi

Mazzocchi al Napoli, parla l’agente

L’agente del difensore si sofferma sul futuro del calciatore, menzionando anche il club partenopeo che rappresenterebbe un vero traguardo per il calciatore della Salernitana. Questo quanto evidenziato:

“Napoli? Non ha mai avuto la presunzione di essere in un club per fare il titolare. Fino ad ora ha conquistato tutto con il lavoro e grazie alle prestazioni. Non gli creerebbe problemi diventare il secondo nel Napoli o altrove. Il Napoli per un napoletano è una cosa importante“.

“Al momento gode di un contratto con la Salernitana, sarebbe inopportuno parlarne ora”. Ha concluso coì l’agente, terminando l’intervista parlando in merito al club azzurro: ” A bruciapelo si direbbe che a tutti piacerebbe giocare in un grandissimo club come il Napoli, non avrebbe nessun problema a partire alle spalle di Di Lorenzo. Ma ora è bene tenere la concentrazione sulla salvezza. Finito il campionato la Salernitana proprietaria del cartellino vedrà quale sarà il futuro di Pasquale. Fare questo passo in avanti sarebbe molto importante per lui. Si fosse chiamato Mazzocchinho sarebbe arrivato prima in Serie A. Capita che i direttori tendano a guardare prima uno straniero e poi un italiano”.