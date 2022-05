Bruscolotti critica De Laurentiis: “Ha preso in giro i tifosi”

Il Napoli si sottrae dalla lotta allo scudetto nel finale di stagione, dopo le tre deludenti prestazioni con Fiorentina, Roma ed Empoli. La disfatta con i toscani ha completamente eliminato gli azzurri dalla corsa del sogno tanto perseguitato dai tifosi, portando a sperare di concludere la stagione almeno al terzo posto.

Al riguardo, c’è tanto rammarico fra i tifosi che speravano in un finale diverso. Uno su tutti è l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti che, a “Goal Show” su Televomero, ha commentato la disfatta e le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, le quali non sono state di suo gradimento. Questo quanto riportato:

Luciano Spalletti, Empoli-Napoli

“Il Napoli avrebbe potuto giocarsela fino alla fine, si erano create le condizioni ideali per puntare al titolo. Se i partenopei ora sono fuori dalla lotta, la colpa è un po’ di tutti. Resta solo grande rammarico, considerando che non vedo squadre superiori a quella di Spalletti“.

Su le parole di De Laurentiis: “Le frasi del patron azzurro non sono state di mio gradimento. Lui ha detto che il tifoso azzurro tutta la settimana viene vessato da moglie, figli, amanti, padri, capiufficio e quando va allo stadio trova finalmente il suo sfogo. Così come non mi è piaciuto quando ha dichiarato che il Napoli non è mai stato in lotta per lo scudetto. Per quale motivo bisogna togliere questo sogno ai tifosi? Questo mi sembra una presa in giro, la squadra azzurra poteva ambire ad alzare qualche trofeo e non mi sembra giusto che ora venga trattata così”.