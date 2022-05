VIDEO | FUORI SPALLETTI DENTRO EMERY | CHE SUCCEDE?

Paolo Bargiggia al programma radiofonico “1 Football Club” ha parlato del futuro del Napoli e delle intenzioni e dei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti.

Secondo il giornalista, ADL non sarebbe soddisfatto a pieno del lavoro svolto dal tecnico toscano in questo suo primo anno a Napoli e sognerebbe un clamoroso cambio in panchina.

