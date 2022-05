Nel corso di questa stagione il campionato di Serie A è stato, ed è ancora, tremendamente equilibrato. A tre giornate dalla fine è ancora aperta la lotta Scudetto, tra Milan ed Inter, ed anche la lotta salvezza. Cagliari, Genoa, Salernitana e Venezia sono raccolte in sei punti e tutto è ancora da scrivere.

CAGLIARI, ITALY – APRIL 30: Joao Pedro of Cagliari looks dejected at the end of the match during the Serie A match between Cagliari Calcio and Hellas Verona FC at Sardegna Arena on April 30, 2022 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

In particolare, il Cagliari attualmente è quartultimo a 28 punti, a soli tre punti di vantaggio su Salernitana (che ha due partite in meno) e Genoa. I rossoblu sono tutt’altro che tranquilli della loro salvezza, anche a causa degli ultimi risultati, negativi e poco confortanti dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento.

Per questo motivo il Cagliari, con un tweet ufficiale, ha esonerato dall’incarico di allenatore Walter Mazzarri. Il tecnico ex Napoli, subentrato sulla panchina sarda ad inizio settembre, conclude la sua esperienza con un tremendo score di 7 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte in 33 partite. Di seguito il tweet dei cagliaritani.

Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra.#forzaCasteddu pic.twitter.com/WDi86Oz2zX — #WeStandForPeace ☮️ (@CagliariCalcio) May 2, 2022