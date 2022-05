Salvezza raggiunta per la GeVi Napoli Basket, parla capitan Uglietti: “Lo abbiamo fatto in settimana per vincere a Bologna”

Durante Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, il capitano della GeVi Napoli Basket, Lorenzo Uglietti, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo arrivato ai danni della Fortitudo Bologna, costato agli emiliani la retrocessione in Serie A2 e che ha dato la salvezza alla squadra di coach Buscaglia.

La gara di Bologna è stata letteralmente uno spareggio per non retrocedere: la squadra campana si è resa autrice di una prestazione da manuale, portando a casa la vittoria.

Di seguito le sue parole:

Fortitudo Bologna – GeVi Napoli

“Sicuramente eravamo tutti consapevoli di cosa c’era in gioco. A livello tecnico e tattico è stata una settimana normale, come le altre. Il coach è stato bravo a farci lavorare su quello senza distrarci con cose in più da preparare e dettagli a cui stare attenti“.

“Volevamo concentrarci solo sulla settimana tipo per non farci distrarre troppo dagli obiettivi che avevamo”.

“Tra di noi ci siamo parlati e caricati a vicenda. A metà settimana abbiamo parlato tutti noi giocatori, abbiamo organizzato una cena e anche lo staff ci ha voluto parlare e ci ha trasmesso fiducia“.

“Avere consapevolezza nei nostri mezzi, parlare e renderci conto di ciò che avremmo affrontato ha aiutato tanto. Eravamo concentrati in partita, ho visto molto in palla anche giocatori che non hanno di solito la concentrazione come aspetto primario, erano tutti sul pezzo“.

“Non abbiamo avuto alti e bassi e quello è stato fondamentale per non farci scappate la partita dalla mani. L’ambiente caldo ce l’aspettavamo e abbiamo istruito chi non era mai stato nel palazzetto su come comportarsi e a cosa aspettarsi”.

“Ci siamo parlati tanto durante la settimana e questo è stato decisivo per giocarcela al 100%“.