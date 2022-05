Lite tra Orsi e Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli, toni accesi tra i due: il motivo del diverbio!

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, giornalista sportivo, e Nando Orsi, ex portiere, sono stati protagonisti di una lite con toni davvero accesi, fino al punto in cui l’ex portiere ha chiuso la telefonata con un secco ed irritato “Ho da fare“.

La discussione è iniziata parlando della costruzione dal basso, considerata fondamentale dal giornalista e del tutto irrilevante da Orsi.

Paolo Del Genio

“Per il calcio moderno i portieri vanno coinvolti. Rinunciare completamente a giocare il pallone da dietro significa rinunciare a tenere il controllo della partita. Tutte le squadre più importanti fanno la costruzione dal basso, non si lancia più alla ricerca di un episodio fortunato”.

“Guardiola e Klopp, gli allenatori più importanti che ci sono, preferiscono far giocare le proprie squadre“, ha detto Del Genio.

“Non è così. Rispetto la sua opinione, ma non la condivido. Klopp e Guardiola vincono perché hanno le squadre più forti. Anche se decidessero di far buttare il pallone alle loro squadre, conquisterebbero gli stessi risultati“ ha replicato Orsi.

Nando Orsi

A quel punto, Del Genio ha ribattuto: “Siete ancora ad un calcio vecchio, nessuno vince buttando via la palla. Il Manchester United ha speso più del Manchester City e non ha vinto nulla perché non ha trovato l’allenatore giusto, senza gioco non si vince“.

Dopodiché Orsi è esploso: “Mi avete chiamato per discutere con questa persona, io non so nemmeno chi sia”

I toni si sono alzati rapidamente, finché l’ex portiere non ha interrotto la telefonata, visibilmente irritato dallo scambio.