Ultime calciomercato, Jorginho alla Juventus? Notizia dall’Inghilterra

Gli accostamenti di mercato fra Jorginho e la Juventus non sono oramai nuovi, ma stavolta la novità riguarda un importante passo in avanti nella trattativa. In Inghilterra sono sicuri tanto da rivelare un aspetto di grande interesse avvenuto fra le due parti.

La Juventus studia le mosse di mercato: individuato l’ex Napoli per il centrocampo

Attualmente la Juventus, situatasi alla quarta posizione della classifica di Serie A, gode ancora della lotta aperta per il terzo posto da aggiudicarsi con il Napoli. Al contempo però studia già le prossime mosse di mercato per rafforzare la sua rosa e per puntare ad un obiettivo di prestigio la prossima stagione.

A tal proposito, i bianconeri per il centrocampo individuano l’italo-brasiliano Jorginho, il quale è reduce da una stagione del tutto sublime. Infatti, in quella 2020/21, il centrocampista ha stupito con le sue prestazioni e con i suoi trofei alzati sia col Chelsea che con l’Italia, in un Europeo in cui si è reso protagonista.

Jorginho (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Jorginho-Juve, contatti con l’agente del calciatore

Non a caso, l’ex Napoli è diventato uno dei primari obiettivi della Juventus e di Massimiliano Allegri, i quali sono pronti ad aggiudicarsi il talento. Una trattativa che potrebbe andare in porto, considerando il contratto in scadenza con il club inglese nel 2023.

Proprio per questo la Juventus inizia a studiare il colpo e, come riferito dalla BBC, i bianconeri avrebbero già avuto contatti con l’agente del calciatore. Un aspetto importante che potrebbe avviare la trattativa fra le due parti, riaprendo ad una nuova esperienza italiana dopo quella trascorsa a Napoli.