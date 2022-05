De Zerbi lascia lo Shakhtar Donetsk? Arriva l’annuncio del tecnico: “Lo farò in un caso”

La guerra in Ucraina sancita dalla Russia ha stravolto completamente la vita di molte persone, le quali adesso scappano dal Paese nella speranza di trovare un rifugio e mettere al riparo le proprie vite.

Mentre c’è chi lotta per il proprio Paese e chi scappa in cerca di tranquillità, il conflitto non ha devastato solo la quotidianità delle persona ma anche molti altri aspetti. Uno fra questi è il calcio, costretto a fermarsi e a riprendere in data da destinarsi.

Con l’arrivo della guerra, il campionato è stato costretto a mettersi in pausa, costringendo i calciatori a trasferirsi altrove in cerca di un posto di pace dove proseguire la propria carriera. A sua volta, anche gli allenatori delle rispettive squadre ora si trovano al bivio di una decisione importante: aspettare o cambiare aria?

Roberto De Zerbi (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Campionato sospeso in Ucraina, De Zerbi pensa al futuro

Una situazione che ha travolto anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore dello Shakthar Donetsk ed ex tecnico del Sassuolo, il quale è stato intervistato ai canali ufficiali del club dove ha parlato della situazione in cui sta vivendo. Questo quanto dichiarato:

“Potrebbe essere arrivato il mio ultimo giorno da allenatore dello Shakthar. Ho parlato con tutti, dai calciatori alla dirigenza del club. Mi piacerebbe restare semmai il campionato dovesse riprendere, ma in caso contrario dovrei iniziare una vita normale e tornare a lavorare“.

Il tecnico, nel caso in cui dovesse lasciare il club ucraino, potrebbe anche tornare alla guida di una panchina italiana considerando i diversi interessi da parte delle società, una su tutte, quella di Aurelio De Laurentiis al Napoli.