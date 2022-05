Supercoppa Italiana, nuovo format in arrivo? De Siervo: “Stiamo valutando questa novità”

Intervenuto a Radio Anch’io Sport in onda su Radio Uno, l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che verrà giocata nuovamente in Arabia Saudita, ma ha svelato un importante particolare per il futuro.

Infatti, stando alle sue parole, la Lega Serie A starebbe valutando una radicale modifica al format della competizione.

Fin dalla sua fondazione nel 1988, la Supercoppa si è giocata in gara unica tra la squadra vincitrice dello Scudetto e la squadra vincitrice della Coppa Italia, ma fra qualche anno la storia potrebbe cambiare.

Di seguito le parole di De Siervo:

Supercoppa Italiana 2014 Juventus vs Napoli (Photo by Francois Nel/Getty Images)

“La Supercoppa sarà ospitata in Arabia Saudita anche l’anno prossimo. Abbiamo un contratto che non abbiamo risolto per clausole penali che abbiamo ereditato”.

“Ma per il futuro stiamo valutando un contratto all’estero di maggiore prospettiva e un format che coinvolga più squadre“.

I pionieri di questo nuovo format sono stati gli spagnoli: già dal 2020, infatti, la Supercoppa iberica prevede una sorta di Final Four.

In questo formato, si scontrano le vincitrici della Liga e della Copa del Rey insieme alla seconda classificata in campionato e alla finalista della coppa in due semifinali e una finale.