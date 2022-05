Champions League, in quale fascia sarà inserito il Napoli? I dettagli

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI – Il portale Calcio&Finanza ha riportato le distribuzioni economiche della UEFA tra le squadre che prenderanno parte alla prossima edizione di Champions League.

Dei due miliardi di euro complessivi da ripartire, il 25% sarà destinato alle quote di partenza, il 30% verrà assegnato agli importi fissi relativi alle prestazioni, l’altro 30% dipenderà da classifiche e rendimenti dei singoli club e l’ultimo 15% dipenderà alle quote variabili dei market pool.

UEFA Champions League (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Ranking UEFA, Napoli in terza fascia

Naturalmente, come da tradizione, ogni girone verrà formato in base al Ranking Uefa.

Il Napoli, negli ultimi tre anni in cui non ha partecipato alla Champions, ha giocato in Europa League, ma ha perso molto terreno, scivolando al 25esimo posto – quinta italiana dopo Juventus (8°), Roma (11°), Inter (23°) e Atalanta (24°).

Non sono ancora ufficiali tutte le squadre già qualificate ma, con ogni probabilità, gli azzurri saranno inseriti tra le squadre di terza fascia alle urne di Nyon, rischiando di trovarsi in un girone molto complicato.

Queste le squadre già qualificate: Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Milan, Inter, Juventus, Napoli, Porto, Sporting Lisbona, Salisburgo.