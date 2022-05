Napoli su Traorè, due club di Serie A si inseriscono nella corsa per il talento del Sassuolo: le ultime

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il Napoli è sempre più attivo nella corsa per Hamed Junior Traoré, pur non avendo ancora mosso offerte concrete al Sassuolo.

Il portale di mercato ha rivelato che l’esterno offensivo ivoriano non è intenzionato a rinnovare con i neroverdi e vuole andare a giocare in una big.

A tal punto, dato che la società emiliana ha speso ben 18 milioni di euro per acquistarlo dall’Empoli, la richiesta è di circa 25 milioni più 7/8 di bonus per cedere il talentino classe 2000 che si è messo bene in luce in questa stagione.

Hamed Junior Traore (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Attualmente, le squadre più interessate sono Roma, Milan e soprattutto il Napoli, più pressante nella trattativa nelle ultime ore, sondando anche l’agente del calciatore.

Traoré sarebbe entusiasta di passare alla corte di Spalletti, dato anche il progetto di ringiovamento messo in atto dal Napoli. La società partenopea, tuttavia, deve prima procedere con qualche cessione.

L’indiziato numero uno sembra essere Piotr Zielinski, il cui addio potrebbe essere il preludio dell’arrivo di Traoré.