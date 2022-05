Calciomercato Napoli, Bargiggia: “Osimhen potrebbe andare in Premier: due nomi per sostituirlo”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato.

Bargiggia ha rivelato le ultimissime del mercato azzurro, sempre più vicino a Mathias Olivera, e ancora interessato a Barak e Nandez. Importanti, inoltre, anche le dichiarazioni su Osimhen.

Di seguito le sue parole:

Armando Broja (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Terzino sinistro? “Io ho verificato ieri, cercando di capire il tutto. Su Olivera c’è ottimismo, quindi i nomi che girano in questo momento sono blandi, perché il Napoli è convinto di chiudere Olivera. Parisi? “È considerato bravo ma troppo simile a Mario Rui, loro cercano un profilo più fisico.”

Altri obiettivi di mercato del Napoli? “Barak e Nandez sono i nomi più caldi per il centrocampo”.

Su Osimhen: “”Hanno scritto che se Mbappé dovesse andar via dal PSG, i parigini potrebbero virare su Osimhen, ma sono solo scenari ipotetici. Il nigeriano è stato richiesto da diversi club di Premier, e quindi non è affatto scontato che l’anno prossimo possa continuare ad essere un giocatore del Napoli. Qualora partisse Osimhen non sappiamo ancora come il Napoli potrebbe muoversi. Ad oggi ci sono Scamacca e Broja come interessi, ma è prematuro pensare che Osimhen sia in partenza, ma sarà difficile resistere agli assalti inglesi, che potrebbero arrivare anche a 100 milioni“.