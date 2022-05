Durissime critiche al Napoli: Chiariello distrugge Spalletti in diretta!

Nonostante la grande vittoria in casa contro il Sassuolo, quello di Luciano Spalletti resta uno dei nomi più chiacchierati in casa Napoli: le ultime sconfitte degli azzurri hanno portato a diverse accuse nei confronti del tecnico di Certaldo. Una di queste è arrivata proprio stasera da Umberto Chiariello, giornalista napoletano, ai microfoni di Canale 21.

Spalletti Napoli Sassuolo

Chiariello diretto contro Spalletti: “Non è un vincente!”

Di seguito le dichiarazioni di Umberto Chiariello:

“Spalletti è un allenatore funzionale a De Laurentiis: non è un vincente ed ha dei limiti che tutti conosciamo, è bravo fino a portarti in Champions, nulla di più. Proprio come vuole il presidente del Napoli”.