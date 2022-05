“Offerte per Fabian? Solo un pazzo lo farebbe”: Chiariello spiazza tutti

Quello del calciomercato sarà sicuramente un tema caldo nelle prossime settimane: tra i partenti potrebbero figurare anche i nomi di Fabian Ruiz e Victor Osimhen, entrambi nel mirino delle top europee. Ha commentato questa ipotetica situazione Umberto Chiariello, giornalista napoletano, ai microfoni di Campania Sport, in onda su Canale 21.

Chiariello duro: “45 milioni per Fabian? Solo un pazzo offrirebbe questa cifra”

Di seguito le parole del giornalista napoletano ai microfoni di Canale 21:

“Fabian vale 45 milioni? Se qualcuno arriva e me li offre glielo porto in carrozzella, solo un pazzo lo farebbe. Osimhen lo stesso, ha fatto giusto 12-13 gol, non è che abbia fatto chissà cosa di straordinario, parliamoci chiaro”.