Calciomercato Napoli, gli azzurri fanno sul serio per Traorè: le ultime

La stagione in corso sta volgendo al termine, mentre il calciomercato estivo si avvicina. La sessione di mercato del Napoli è iniziata già con l’ufficialità del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto: la dirigenza azzurra si è dovuta subito muovere per sostituire il capitano. Come confermato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha già acquistato il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Ma non è l’unico giocatore che potrebbe rafforzare il pacchetto avanzato del Napoli.

Hamed Traorè (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli è da tempo sulle tracce di Hamed Junior Traorè del Sassuolo. Il talento classe 2000 sta disputando un ottimo campionato condito da 7 gol e 4 assist e ha messo su di sé gli occhi di diverse big di Serie A.

Calciomercato.com conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni: il Napoli avrebbe già fatto la prima offerta al Sassuolo da 16 milioni più bonus. La società neroverde però ne chiede almeno 25 per far partire il suo gioiello.

Quando il Sassuolo acquistò Traorè dall’Empoli per 16 milioni, lo fece in sinergia con la Juventus. Adesso, però, il gentlemen agreement tra le due squadre è scaduto: Traorè andrà al miglior offerente. Un’altra buona notizia per il Napoli, che potrà puntare forte sul centrocampista ivoriano.