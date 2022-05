Mercato Napoli, Senesi ex obiettivo? Piace a 3 club di Serie A

Uno degli obiettivi di mercato per il Napoli è sicuramente Marcos Senesi, difensore argentino attualmente in forza al Feyenoord.

Il centrale classe ’97 è uno dei più ricercati dai club europei: il suo contratto con il club olandese scadrà nell’estate del 2023, motivo in più per far gola anche a diverse squadre italiane.

Marcos Senesi Feyenoord

Calciomercato Napoli, sfuma Senesi? Piace in Serie A

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il Napoli non sarebbe l’unico club di Serie A interessato a Marcos Senesi: a fare concorrenza agli azzurri ci sono, infatti, l’Inter, la Roma e la Juventus.

All’estero, invece, ci sarebbero gli occhi puntati del Siviglia di mister Joan Lopetegui: sarà guerra aperta per il centrale del Feyenoord.