Napoli a valanga sul Sassuolo: arriva la provocazione dai social (FOTO)

Il Napoli, quest’oggi, ha annichilito il Sassuolo nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo la partita, finendo la gara con un roboante 6-1 in loro favore. I neroverdi, peraltro, non sono mai entrati davvero in partita.

Dopo la clamorosa sconfitta di Empoli il Napoli ha voluto così rispondere alle critiche subite in settimana. La squadra azzurra è finita nell’occhio del ciclone, finendo per ricevere contestazioni da tifosi ed addetti ai lavori. Per questo motivo i calciatori partenopei hanno dato vita ad una prova rabbiosa e di disarmante superiorità.

Napoli Sassuolo

Non è d’accordo, però, il popolo dei social network. Su Twitter, infatti, c’è in tendenza la ricerca “Scansuolo“. La parola è un gioco di parole che fa chiaro riferimento al Sassuolo, accusato di essersi scansato contro gli azzurri. Per anni il soprannome era stato affibbiato agli emiliani in riferimento al numero di sconfitte raccolte contro la Juventus.