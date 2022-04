Giuntoli: “C’è tanta amarezza perché ci siamo riusciti per gran parte della stagione! Succederà anche il prossimo anno”

Sarà Napoli-Sassuolo ad aprire la 35esima giornata di Serie A, con il fischio d’inizio in programma alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri, che puntano ai tre punti, vogliono consolidare la terza posizione in classifica e ottenere quanto prima la matematica qualificazione alla prossima Champions League, dopo due anni di attesa.

Giuntoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel prepartita, è così intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN: “Kvaratskhelia? La grandezza dei calciatori si vede in campo, è difficile capire a priori chi può far bene. Per quest’anno abbiamo l’amarezza di non aver fatto di più, vogliamo comunque centrare il nostro obiettivo. Lavoriamo ogni giorno per costruire una squadra di livello per la prossima stagione”