Napoli-Sassuolo, l’ex attaccante azzurro sarà presente in Curva A: messaggio ai tifosi!

Roberto El Pampa Sosa, ex attaccante storico del Napoli negli anni della risalita in Serie A, sarà presente allo stadio per sostenere gli azzurri nella gara contro il Sassuolo.

Sosa e Spalletti – FOTO: SSC Napoli

Molti tifosi hanno scelto di disertare e di non presentarsi allo stadio dopo la brutta prestazione di Empoli, ma El Pampa, con un tweet, ha comunicato la deciso di presenziare in Curva A per mandare un messaggio forte ai tifosi: “Supportiamo la squadra per 90′ poi faremo le nostre analisi”.

È stata la stessa società a regalare i biglietti a Sosa: l’ex bomber azzurro, la settimana scorsa, aveva fatto visita alla squadra a Castel Volturno.

Grazie alla @sscnapoli #Napoli per i biglietti, chiaramente non è un momento bello per la squadra, ma che facciamo, non andiamo allo stadio??? Supportiamo la squadra per 90’ poi faremo le nostre analisi, chiaramente ho scelto di andare in #CurvaA #SerieA #NAPSAS ⚽️💙 pic.twitter.com/mEFkf2i4qz — Roberto Sosa (@robertopampa9) April 30, 2022