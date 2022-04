Dionisi: “La squadra oggi non lo ha fatto! Vi dico chi è il colpevole!”

Dilaga il Napoli in casa contro il Sassuolo: 6-1 il risultato finale. A segno Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens (doppietta) e Rrahmani, il gol della bandiera è di Maxime Lopez per i neroverdi.

Vittoria che permette agli azzurri di blindare il terzo posto in classifica e avvicinare la matematica qualificazione in Champions League.

Al termine della partita, è così intervenuto l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ai microfoni di DAZN: “Oggi faccio fatica a trovare qualcosa che è andato giusto, difficile parlare dopo un risultato del genere. Sono il responsabile di questa sconfitta, quando dopo pochi minuti prendi subito due gol sul calcio d’angolo diventa difficile. Non bisogna trovare colpevoli, la squadra non ha fatto quello che doveva ma la responsabilità è solo mia.”

Napolis – Sassuolo(Photo by Alberto – (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“La partita contro la Juventus può averci fatto perdere energie. Il Napoli veniva da una sconfitta e aveva grandi motivazioni, noi lunedì contro la Juve abbiamo speso tanto, pur non avendo portato a casa il risultato. Non possiamo recriminare parlando del passato, sulle palle inattive dobbiamo migliorare, serve più cattiveria.

Sembrava che non ci fossimo in area, se consideriamo anche che siamo una squadra poco fisica. Stiamo facendo comunque un buon percorso, siamo demoralizzati ma questo risultato ci farà bene per la prossima partita. Abbiamo ancora da giocare tre partite, serve ritrovare fiducia.”