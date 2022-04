Napoli-Sassuolo si gioca anche sul mercato: sfida ad Inter e Milan per la stella neroverde

La partita di oggi pomeriggio è fondamentale non tanto a livello di classifica, dato che bastano appena quattro punti in altrettante giornate al Napoli per entrare in Champions League, quanto piuttosto a livello morale.

Gli azzurri, infatti, non vincono al Maradona da oltre un mese (19 marzo, 2-1 contro l’Udinese) e devono interrompere questa striscia negativa.

FOTO: Getty – Sassuolo Berardi

Domenico Berardi sarà uno dei pericoli principali per il Napoli, ma chissà che al Maradona lui non inizierà a mettere piede più spesso a partire dal prossimo anno.

Come riferisce Il Mattino, infatti, l’interesse degli azzurri verso l’esterno del Sassuolo è ormai conosciuto da tempo. Tutti i discorsi saranno ovviamente rimandati all’estate, anche perché ci sarà da battere la concorrenza di Inter e Milan.

La valutazione del Sassuolo di aggira intorno ai 40 milioni di euro.