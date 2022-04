Mertens spiazza tutti: “Abbiamo sbagliato tutti! Quest’anno più delusione dei 91 punti”

L’attaccante Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a margine del match Napoli-Sassuolo, che ha visto gli azzurri trionfare per 6-1, blindando difatti l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gioia o delusione? È una bella domanda, siamo tutti un po’ delusi. Dei nove anni che sono qua credo sia l’anno in cui io sono più deluso, anche di più rispetto alla stagione dei 91 punti. Le altre squadre non erano più forti di noi. Però siamo terzi in classifica e squadre come Juve, Roma, Lazio e Atalanta sono dietro in classifica. Cerchiamo di guardare il lato positivo: torniamo in Champions e l’anno prossimo speriamo di fare meglio e di poter pensare anche al titolo”.

Dries Mertens (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Poi, aggiunge: “Quest’anno abbiamo sbagliato tutti, ma oggi dovevamo stare tutti insieme, anche con i tifosi. Noi vogliamo tutti vincere. Questa è una città calda, i tifosi devono starci vicino anche nei momenti bui. Speriamo di prendere giocatori forti per l’anno prossimo e ricordiamoci che, comunque, l’anno prossimo saremo in Champions League. Anche se non ci sarò io, qua ci sono comunque grandi giocatori. Bisogna pensare al futuro. Abbiamo giocato contro una Juve che era fortissima in alcuni anni, ma in questa stagione non eravamo inferiori a nessuno. Dobbiamo pensare a che cosa non ha funzionato in vista del prossimo anno. Il gol? Io penso sempre alla squadra e non a me stesso”.