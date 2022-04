Careca sicuro su Osimhen: “È tra i migliori al mondo, ma il Napoli deve fare attenzione”

L’ex attaccante azzurro Antonio Careca ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dello sogno Scudetto, ormai svanito, dopo le sconfitte con Fiorentina ed Empoli e il pareggio contro la Roma, ma anche di Victor Osimhen, che quest’anno, nonostante gli infortuni, si è dimostrato quanto mai importante e decisivo per la squadra.

Di seguito le sue parole:

Victor Osimhen

“È un peccato enorme che il Napoli non sia riuscito a tenere il passo mancando il terzo titolo, poteva essere la volta buona. Ma nel calcio è così: alcune partite si sbagliano. Spero che gli ultimi incontri con il presidente Aurelio De Laurentiis siano andati bene, perché il Napoli di quest’ultimo mese, che aveva possibilità concrete, non mi è piaciuto per niente. Ho visto la partita con l’Empoli, mamma mia…”.

Su Spalletti: “È un grandissimo allenatore. Agli azzurri servono figure con una mentalità così. Per questo mi auguro che possa rimanere ancora diversi anni, è l’uomo giusto per riprovare l’assalto ad uno Scudetto che manca da troppo”.

“Osimhen è un bel giocatore. Quando è arrivato era uno sconosciuto, ora è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha fisico e velocità ed è un rapace d’area. Bisogna fare molta attenzione: in Inghilterra ci sono più soldi e più opportunità, il Napoli dovrà lottare per non perderlo”.