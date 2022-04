Di Lorenzo: “La gente di Napoli non lo meritava. Traguardo Champions fondamentale”

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone. Di seguito, quanto dichiarato dall’esterno a margine della vittoria contro il Sassuolo per 6-1:

“Aver segnato subito è stato importante per giocare con serenità. Teniamo a finire la stagione nel migliore del modi: cercheremo di vincere le partite che restano da qui al termine del campionato.

Sulla contestazione dei tifosi: “Li capisco. Per due, tre gare sbagliate non siamo riusciti a restare aggrappati al treno Scudetto. Siamo delusi anche noi”.

Poi, aggiunge: “La vicinanza da parte di De Laurentiis ci ha fatto piacere, è stato bello sentire il supporto del patron. Non credo che siano stati determinanti per portare a casa oggi il risultato. Ogni partita fa storia a sé, altre volte non abbiamo fatto bene. Per noi era fondamentale tornare in Champions League. La gente di Napoli non meritava di restarci fuori ancora per un altro anno”.