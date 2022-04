Infortunio Contini, aggiornamento social sulle sue condizioni

Nel corso di Vicenza-Lecce il portiere Nikita Contini, di proprietà del Napoli ma in prestito ai biancorossi, è stato protagonista di uno spiacevolissimo episodio. Dopo il gol del vantaggio degli ospiti, infatti, i tifosi salentini hanno lanciato dei fumogeni in campo. L’estremo difensore, colpito alla testa, si è accasciato ed ha lasciato il campo.

Il Vicenza ha vinto nel finale per 2-1 e, fortunatamente, Contini non ha riportato conseguenze gravi dall’impatto. Ad assicurarlo è stato lo stesso portiere con una storia sul suo profilo Instagram. Nonostante la sostituzione e le cure ricevute Contini sta bene, ed è quello che conta.

“Grazie a tutti per i messaggi, un piccolo trauma barico e un po’ di stordimento. Ma tutto ok! Complimenti a tutti per la grande vittoria“. Queste le parole di Nikita Contini.