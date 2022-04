Fabio Cannavaro torna ad allenare, potrebbe raggiungere Insigne: le ultime

La fine della stagione calcistica 2021-22 porterà con sé tantissime novità nel mondo del calcio. Con l’avvento del nuovo fair play finanziario e con tanti calciatori in scadenza molte squadre rinnoveranno le proprie rose e i propri allenatori. Il Napoli, ad esempio, dirà addio al suo capitano Lorenzo Insigne, pronto ad accasarsi al Toronto.

Insigne, però potrebbe non essere l’unico italiano a raggiungere il Canada. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, con un post sul suo profilo Instagram, Fabio Cannavaro sarebbe finito nel mirino della squadra militante in MLS.

Guangzhou Evergrande’s head coach Fabio Cannavaro gestures during their Chinese Super League (CSL) football match with Shanghai Shenhua in Dalian in China’s northeastern Liaoning province on July 25, 2020. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Per il campione del Mondo 2006, però, parrebbe essere in vantaggio l’Espanyol. La squadra spagnola, infatti, ha intenzione di cambiare allenatore ed avrebbe già avviato i contatti con Cannavaro, che preferirebbe restare in Europa. L’ex capitano della Nazionale valuta, al momento, le due offerte.