Ultime calciomercato, Allan può tornare in Serie A: la squadra

Il prossimo calciomercato estivo potrebbe regalare colpi ad effetto per quanto riguarda la Serie A. Tutte le big infatti stanno già iniziando a programmare cessioni ed acquisti per rinforzare le proprie rose strizzando l’occhio però ai bilanci. Ne è l’esempio il Napoli, che ceduto Insigne ha già bloccato il giovane Kvartskheila.

Proprio un ex Napoli potrebbe tornare in Serie A. Allan infatti, in forza all’Everton dal 2020, sarebbe finito del mirino della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, infatti, potrebbero perdere il loro gioiello Sergej Milinkovic-Savic e, per sosituirlo, avrebbero puntato Allan. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.

PARMA, ITALY – JULY 22: Allan of SSC Napoli in action during the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on July 22, 2020 in Parma, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Milinkovic–Savic è a tutti gli effetti uno dei migliori centrocampisti in circolazione e non è un caso che club come Juventus e Manchester United abbiano messo gli occhi su di lui. Allan rappresenta un profilo di tutto rispetto per sostituire il Sergente. Conosce benissimo non solo la Serie A, dopo le esperienze ad Udine e Napoli, ma conosce soprattutto gli schemi di Maurizio Sarri.