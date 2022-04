Scamacca, parla l’ex allenatore: “Deve fare il salto di qualità, Napoli il posto giusto per lui!”

Attilio Tesser, attuale allenatore del Modena che ha appena conquistato la promozione in Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Si Gonfia la Rete.

“Modena in Serie B? È una bella piazza e merita almeno questa categoria. I miei ragazzi sono stati molto bravi, lo staff ha avuto il suo merito, poi la proprietà è nuova e c’è tanto entusiasmo. Abbiamo fatto una bellissima cavalcata, non semplice con un’avversaria importante come la Reggiana, ma ce l’abbiamo fatta”.

“Scamacca? L’ho avuto alla Cremonese. Arrivò a gennaio da noi, era giovane e veniva dalle giovanili. Le sue qualità le ho viste subito, pur se era piccolo. Poi l’ho incontrato con l’Ascoli e negli ultimi 2 anni è cresciuto molto. Il salto di qualità deve farlo adesso, è già ad un buon livello e adesso deve fare lo step e salire al massimo livello giocando in una grande squadra. Deve acquisire la mentalità di grande calciatore: qualitativamente ha fatto bene in Serie A, il salto va fatto nella testa. Nel Napoli potrebbe fare bene, deve diventare da giovane sorpresa calciatore affermato prendendosi quindi le sue responsabilità e dimostrando continuità.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – MARCH 18: Gianluca Scamacca of US Sassuolo celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between US Sassuolo and Spezia Calcio at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on March 18, 2022 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Il mio futuro al Modena? Il direttore mi ha detto che dalla prossima settimana ne parleremo. La proprietà si è mostrata molto umile, è già amata dalla città e credo che in un paio di anni vuole essere competitiva”.