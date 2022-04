Da Napoli allo United: i Red Devils hanno un vantaggio su Osimhen

Osimhen non è incedibile per il Napoli, ma solo a fronte di un’offerta valida. La cifra fissata da Aurelio De Laurentiis va oltre i 100 milioni di euro, precisamente 110 milioni, e il patron azzurro non è disposto a fare sconti.

Sull’attaccante nigeriano ad oggi si fiondano principalmente i club di Premier League, nello specifico Arsenal, Newcastle (che aveva già offerto 100 milioni a gennaio) e Manchester United. È una lotta a tre per accaparrarsi l’attaccante del Napoli, con mosse e contromosse per andare in vantaggio sulle rivali.

FOTO: Getty Images, Osimhen

In questo momento, è il club di Manchester ad essere in prima linea, ma la richiesta della società azzurra resta sempre la stessa. Lo United, però, può vantare un altro vantaggio a suo favore rispetto alle avversarie: a casa di Victor Osimhen da ragazzino si tifava proprio per i Red Devils.

Fondamentale adesso è la partita contro il Sassuolo, ma nel mentre da Manchester sono partite le manovre e i contatti per proporre al Napoli l’offerta giusta per il nigeriano. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.