Meret via da Napoli? Un club di Serie A su di lui!

Molte responsabilità per Alex Meret nelle reti subite nel corso della fatidica partita tra Empoli e Napoli. Il giovane portiere del Napoli si è reso protagonista di una brutta prestazione, che ha compromesso le sorti della partita contro l’Empoli, del campionato e del suo rinnovo.

Non è ancora definito quale sarà il portiere del futuro per gli azzurri, considerando che anche Ospina è in scadenza. Prima era l’italiano ad essere in vantaggio sul colombiano, ma dopo la partita con l’Empoli le carte in tavola si sono mescolate nuovamente.

FOTO: Meret, Empoli-Napoli

L’edizione odierna di Tutto Sport accosta infatti Alex Meret ad un altro club di Serie A, che sembrerebbe interessato ad acquistarlo. Si tratta del Torino, che sta valutando una serie di soluzioni per sostituire Milinkovic-Savic.

Nel mirino del club granata attualmente ci sono il 27enne Cragno, in scadenza nel 2024 e Meret, la cui pista era già in precedenza stata presa in considerazione dal Toro.