VIDEO | Osimhen lascia il Napoli? Incontro con De Laurentiis!

In estate sarà vera e propria rivoluzione in casa Napoli, tra quelli che saranno i nuovi arrivi e le possibili partenze, oltre a quella già annunciata del capitano Lorenzo Insigne. “Nessuno è incedibile”, ha dichiarato il presidente Aurelio De Laurentiis in passato, pronto a valutare ogni offerta ritenuta congrua dallo stesso Discorso che potrebbe non risparmiare nemmeno il bomber Victor Osimhen, sempre più desiderato in Premier League anche a suon di cifre da capogiro. Una situazione che, a quanto pare, il Napoli monitora con attenzione, dati anche gli ultimi sviluppi.

Già a gennaio il Newcastle ha fatto sul serio per l’attaccante nigeriano, che resta comunque un obiettivo per diversi club inglesi. In particolare del nuovo Manchester United targato Erik ten Hag che, stando a quanto si apprende da La Repubblica, avrebbe messo sul tavolo un’offerta addirittura superiore ai 100 milioni di euro.

Oggetto di discussione, evidentemente, nel summit andato in scena a Castel Volturno tra il patron De Laurentiis, lo stesso Osimhen e il suo agente, Roberto Calenda. Di seguito, quanto evidenziato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Il numero uno azzurro pensava di compensare con qualche cessione eccellente i 70 milioni spesi per Victor Osimhen, che ora rischia seriamente di essere venduto nella prossima sessione di mercato per mettere a posto i conti. Sul tavolo l’offerta irrinunciabile di oltre 100 milioni del Manchester United, che si è messo in una posizione di vantaggio nell’asta a cui hanno partecipato pure due altri top club della Premier League: l’Arsenal e il Newcastle. C’è il gradimento del giocatore per l’avventura inglese e le possibilità che resti si sono a questo punto drasticamente ridotte. Il numero 9 dovrà trascinare la squadra al traguardo poi sarà libero di cercare fortuna nei mitici ‘Reds’”.

