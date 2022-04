Torino-Napoli, brutte notizie per Juric: un titolare a rischio

Il pirotecnico match di recupero infrasettimanale contro l’Atalanta, terminato sul risultato di 4-4, è costato caro al Torino. I granata, oltre a non aver portato a casa la vittoria nonostante un momentaneo vantaggio di 4-2, hanno anche perso un giocatore fondamentale, Marko Pjaca.

L’esterno croato ha sofferto un infortunio che l’ha costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio, ma hanno escluso, fortunatamente, lesioni ai legamenti.

Il classe ’95 verrà valutato nei prossimi giorni, ma la sua presenza è in forte dubbio sia per la gara esterna contro l’Empoli che, soprattutto, per quella interna contro il Napoli. Di seguito il comunicato del club:

“Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti su Marko Pjaca, uscito anzitempo contro l’Atalanta, hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio sinistro ed escluso conseguenze legamentose. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio“.