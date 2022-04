Mertens nella storia del Napoli, nuovo record nel mirino contro il Sassuolo

Dries Mertens, dal suo arrivo a Napoli, è entrato pian piano nella storia del club. Nonostante non abbia trovato molto spazio in questa stagione, l’attaccante belga è riuscito a mettere a segno ben nove gol.

Con questo score, se Mertens riuscisse a timbrare anche contro il Sassuolo, prossimo avversario in Serie A degli azzurri, riuscirebbe a mettere a segno un nuovo record.

Napoli Mertens (Getty Images)

Il belga, infatti, entrerebbe nella ristretta cerchia di giocatori in grado di andare in doppia cifra per cinque stagioni di Serie A.

Prima di lui, ci sono riusciti solo Antonio Vojak, Diego Armando Maradona e Lorenzo Insigne, grazie al gol siglato contro l’Empoli alla scorsa giornata.