Il Napoli è atteso dalla prossima sfida di campionato in programma al Diego Armando Maradona contro il Sassuolo. Un match che gli azzurri vogliono portare a casa per blindare il discorso del piazzamento in Champions League e per, quantomeno, tentare di lasciarsi alle spalle il momento negativo. Per l’occasione cercherà di esserci anche Giovanni Di Lorenzo: il terzino è fermo ai box dal match contro l’Udinese, quando ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro.

Napoli infortunio Di Lorenzo (Getty Images)

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Empoli continua a lavorare in quel di Castel Volturno.

“Spalletti – si legge – verificherà ancora le sue condizioni sia oggi che domani, per poi decidere se convocarlo per la sfida di sabato”.