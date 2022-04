Calciomercato Napoli, prima offerta per Traore: arriva la risposta del Sassuolo

Il Napoli, senza neanche attendere la fine di questa stagione di Serie A, parte determinato per quelli che saranno gli obiettivi di mercato. Il club azzurro non ha intenzione di perdere tempo, stabilendo anzitempo quali reparti rafforzare. Perciò ha iniziato a sondare i prossimi profili che potrebbero vestire la maglia azzurra.

Hamed Junior Traorè, Sassuolo-Cagliari

Dopo il neoacquisto Khvicha Kvaratskhelia, per il reparto offensivo, i partenopei partono all’attacco per aggiudicarsi il gioiello del Sassuolo. Si tratta di Hamed Junior Traorè, centrocampista ivoriano con cittadinanza italiana, il quale in 28 match disputati in Serie A quest’anno è andato a segno ben 7 volte, sfornando 4 assist totali a favore dei compagni.

Un buon profilo che stuzzica la dirigenza azzurra, che ha già tentato il colpo formulando un’offerta, rifiutata però dal club di Reggio Emilia. Il motivo che ha spinto gli emiliani a rifiutare è legato alla cifra offerta che si aggirerebbe sui 15-17 milioni, inferiori a quelli richiesti dalla squadra di Dionisi. A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista Sky, nel suo podcast “Here We Go”.