“Spalletti non merita il trattamento di De Laurentiis”: dura critica al patron del Napoli

Il ritiro stabilito dalla SSC Napoli al termine della sfida con l’Empoli ha destato molte polemiche, tra cui quella di Tancredi Palmeri. Il giornalista, nel suo editoriale per TuttomercatoWeb, si è schierato dalla parte di Luciano Spalletti contestando le scelte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, in quanto il lavoro effettuato dal tecnico non meriterebbe questo trattamento. Questo quanto riportato:

“Chiude il Napoli, ma come chiude? Spalletti non merita minimamente questo trattamento: sì, ha sbagliato la gestione nei match decisivi, ma ha comunque portato a lottare per il titolo una squadra che poteva lottare per aggiudicarsi il posto in Champions League“.

Luciano Spalletti, Empoli-Napoli (Getty Images)

Il giornalista, ha poi continuato: “Eppure le azioni di De Laurentiis gli tolgono la terra sotto i piedi. Questo rievoca il finale del primo anno con Ancelotti, quando nei fatti gli tolse la fiducia, e l’anno successivo fu soltanto un’agonia prima di recidere anzitempo. Assurdamente ora con Spalletti, la fine è ormai già nota“.

#DeLaurentiis: “Non ascoltate le cavolate di giornalisti ed ex calciatori del nord. Sono 200 anni che il Sud fa invidia al mondo. Risorgeremo e comanderemo stolti e incapaci”.



Al nostro povero calcio mancava solo la (per me inesistente) battaglia nord/sud sul pallone. Bah. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 27, 2022