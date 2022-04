Mercato Napoli, Caprile ammette: “Sogno di giocare al Maradona”

Elia Caprile, giovane portiere classe 2001, cresciuto nel Chievo e di proprietà dei Leeds, ma attualmente in prestito alla Pro Patria, ha svelato i suoi sogni in una lunga intervista. Il ragazzo ha parlato del suo sogno nel cassetto e del suo futuro a sfondo azzurro che riguarderebbe un posto tra i pali nel Napoli.

Un sogno che potrebbe diventare realtà, stando con le statistiche alla mano: sono 36 presenze, 41 gol subiti e 12 clean sheet, i numeri esibiti dal giovane portiere nel girone A della serie C con la sua attuale squadra. Una stagione d’altronde non del tutto facile per lui e i suoi compagni, i quali hanno comunque terminato la stagione con una nota positiva per la qualificazione ai playoff centrata all’ultima giornata.

Elia Caprile

Caprile: “Sogno di giocare nel Napoli”

Il giovanissimo portiere classe 2001, ai microfoni di Numero Diez, ha svelato il suo sogno di vestire la maglia del Napoli.

“Futuro? Dove ti vedi fra 10 anni? Ho un sogno ed una speranza. La speranza, la quale è anche il mio obiettivo, è quella di arrivare in Serie A, ovviamente penso che un po’ tutti i bambini ambiscano alla massima competizione italiana e alla Champions League. Per quanto riguarda il sogno, tra 10 anni vorrei essere il portiere del Napoli“.

“Perché proprio il Napoli? Perché mio padre è di Napoli ed io sono un tifoso azzurro, poi vorrei giocare al Maradona. Nonostante sia consapevole che tra 10 anni lo stadio potrebbe non esserci più”.