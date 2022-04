Calciomercato Napoli, per l’attacco spunta un top di Serie A

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli e, in particolare, sul futuro del reparto offensivo azzurro.

Mertens ieri è stato raggiunto a casa da De Laurentiis, per discutere di un rinnovo che appare ben più vicino di quanto non fosse soltanto uno o due mesi fa. Si parla di cifre chiaramente inferiori ai 4,5 milioni più bonus attuali, ma comunque si parla: ed è un ottimo punto di partenza.

Si vocifera di uno stipendio tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni per una stagione, con o senza bonus è ancora da stabilire. L’appuntamento per un nuovo incontro è fissato dopo la fine del campionato.

FOTO: Getty – Hellas Verona Simeone

Nel frattempo, il quotidiano racconta di un interessamento per Giovanni Simeone dell’Hellas Verona, che in Veneto si è totalmente ritrovato, arrivando a segnare 16 gol in questa stagione: meglio di lui soltanto Immobile (26) e Vlahovic (23).

L’idea sarebbe quella di acquistare un centravanti che lavori per la squadra, e sembra che nel cholito si sia individuato il profilo ideale. Pure in questo caso, tuttavia, eventuali discorsi più approfonditi sono rimandanti più avanti, anche perché il centravanti è in prestito (con diritto di riscatto) dal Cagliari.