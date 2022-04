Calciomercato Napoli, una big europea torna su Koulibaly

La permanenza di Kalidou Koulibaly all’ombra del Vesuvio potrebbe avere fine quest’estate. Secondo i rumors provenienti dalla Francia il PSG starebbe tornando alla carica per il difensore del Napoli.

Le10Sport precisa che il senegalese è nella lista dei desideri del d.s. Leonardo, che già negli anni passati aveva a più riprese mostrato interesse, e che è solito pescare giocatori dalla Serie A, visto il suo passato da giocatore, allenatore e dirigente nella penisola.

Napoli, Kalidou Koulibaly (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il vincitore dell’ultima edizione della Coppa d’Africa, che il 20 giugno compirà 31 anni, ha un contratto in scadenza nel 2023. Ciò rende quasi impossibile chiedere cifre folli per il suo cartellino.

Secondo il sito Transfermarkt, il suo valore si aggira attorno ai 45 milioni. Difficile immaginare che De Laurentiis si accontenti di una cifra non folle per quello che è probabilmente il suo miglior giocatore in rosa.