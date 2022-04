Serie A Femminile, ufficiale il passaggio al professionismo: festeggia anche il Napoli

Finalmente è ufficiale: il calcio femminile italiano sarà professionistico dalla prossima stagione. La decisione è arrivata dopo la riunione del Consiglio Federale della FIGC, che ha dato l’addio definitivo al calcio dilettantistico, almeno per quanto riguarda il campionato di Serie A.

Per il prossimo campionato, che sarà dunque il primo professionistico della storia, è stata introdotta un’altra importante novità: le squadre partecipanti saranno dieci e non più dodici. Un segnale importante per rendere il torneo più competitivo e coinvolgente e avvicinare ancora più tifosi al calcio femminile.

Napoli Femminile

Saranno tre le squadre a retrocedere in B, che rimarrà un campionato dilettantistico (Hellas Verona già aritmeticamente retrocesso, in difficoltà la Lazio che però ha ancora qualche speranza, ancora in lotta Napoli, Pomigliano e Fiorentina). Importanti novità anche in Serie B, che passa da sedici a quattordici squadre e che darà la promozione in A solo alla prima classificata.