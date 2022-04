“Ancelotti era stato disprezzato al Napoli”: frecciatina in diretta su Mediaset

Questa sera Manchester City-Real Madrid, valida per la gara d’andata delle semifinali di Champions League, ha dato spettacolo. Il risultato, 4-3, rende giustizia al ritmo forsennato al quale hanno giocato le due squadre. Citizens e Blancos hanno dato l’anima in campo, sfidandosi a viso aperto e senza esclusione di colpi.

Real Madrid’s French forward Karim Benzema celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League quarter final second leg football match between Real Madrid CF and Chelsea FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 12, 2022. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP) (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

Nel corso del post partita, su Canale 5, si è discusso anche di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid. Re Carlo ha il merito di aver ridato anima e forza al Real Madrid, portando i Blancos in semifinale di Champions e ad un passo dalla vittoria in Inghilterra. Anche per questo motivo Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha così commentato la passata esperienza di Ancelotti al Napoli.

“Carlo Ancelotti è lo stesso che in tanti hanno disprezzato pochi mesi fa al Napoli. Bisognerebbe avere un po’ di pudore, perché questa potrebbe essere una finale. C’è bisogno di rispetto“.