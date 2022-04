Zerbin ancora in gol: l’attaccante porta avanti il Frosinone sul Monza

Uno dei talenti più promettenti della scuola Napoli è sicuramente Alessio Zerbin, attaccante attualmente in prestito al Frosinone. Proprio oggi, la sua squadra sta affrontando in un’importantissima sfida playoff il Monza di Giovanni Stroppa. Il talentino azzurro si è reso protagonista di un episodio importante.

Zerbin Frosinone Monza

Zerbin illumina il Benito Stirpe: gol per l’azzurro

L’esterno di proprietà del Napoli, infatti, ha segnato il gol del 2-1, valido per la rimonta del club ciociaro: dopo aver rubato palla ad un disattento Giulio Donati, ha battuto Di Gregorio in area di rigore. Si tratta della nona rete in campionato per l’ex Pro Vercelli.